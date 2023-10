CPI da Braskem reforça ofensiva de Renan contra Lira; veja composição da comissão

O Senado já definiu a distribuição de vagas para cada bloco parlamentar e partido na CPI da Braskem. A composição do colegiado deve fortalecer a ofensiva do senador Renan Calheiros (MDB-AL) sobre o grupo político do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a começar pelo prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), conhecido como JHC.

A CPI será formada por 11 titulares e 7 suplentes. Pela distribuição de proporcionalidade, o bloco Aliança, formado pelo PP de Arthur Lira e o Republicanos, tem direito a uma vaga de titular e uma de suplência. O Bloco Democracia, formado pelo MDB com União Brasil, Podemos, PDT e PSDB tem quatro vagas.

As indicações do bloco Resistência Democrática, de perfil governista, será decisivo. O grupo, formado pelo PT com PSD, PSB e Rede tem 4 titulares garantidos.

Confira a distribuição de vagas de titulares:

Bloco Democracia: 4 titulares, sendo uma vaga compartilhada.

MDB: 1 vaga

União: 1 vaga

Podemos: 1 vaga

PDT e PSDB não possuem assento garantido.

Bloco da Resistência Democrática: 4 titulares, sem vaga compartilhada.

PSD: 2 vagas

PT: 1 vaga

PSB: 1 vaga

Rede: sem assento garantido.

Bloco Vanguarda: 2 titulares, sem vaga compartilhada.

PL: 2 titulares

Novo: sem assento garantido.

Bloco Aliança: 1 titular, sem vaga compartilhada.