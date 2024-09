CPI das bets ilegais tem pedido protocolado no Senado

“A crescente popularidade dos jogos virtuais de apostas online no Brasil tem atraído a atenção das autoridades, especialmente em relação à possibilidade de lavagem de dinheiro em larga escala. Um fato determinante para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o tema seria a descoberta de valores exorbitantes movimentados por essas plataformas, que poderiam estar sendo utilizadas para mascarar atividades ilícitas”, diz o texto.

Soraya Thronicke afirma que a CPI se justifica diante da necessidade de identificar possíveis falhas na regulação e fiscalização dessas atividades. Ela ressalta que o Congresso aprovou as bets para apostas esportivas mas os jogos de azar, o jogo do bicho, continuam ilegais e têm avançado nessas plataformas. Além disso, o Poder Executivo ainda elabora as portarias de regulamentação.

Soraya diz que votou a favor da regulação das bets no País e não se arrepende. “Não adianta fechar os olhos para a realidade dos jogos online no Brasil. Mas é preciso uma fiscalização rigorosa. Não pode haver patrocínio, não pode haver propaganda”, afirma à Coluna do Estadão.

A parlamentar ainda observa o descontrole sobre a atuação de influenciadores. “A CPI permite uma análise detalhada das operações financeiras relacionadas aos jogos virtuais de apostas online, visando a implementação de mecanismos mais robustos de controle e combate ao crime organizado, além de proteger o consumidor e a integridade do mercado”, complementa.