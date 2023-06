Daniela Carneiro terá que ser “adotada” pelo Republicanos para seguir no governo

Integrantes do Palácio do Planalto avaliam que a única chance de a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, permanecer no governo Lula é se ela for “adotada” pelo Republicanos. Do contrário, deve perder a vaga para outro nome indicado pelo União Brasil. O favorito é Celso Sabino (União-PA).

Daniela Carneiro e Lula, após a posse presidencial, no Palácio do Planalto. Foto: Sergio Lima/AFP - 01/01/2023

Daniela e outros deputados do seu grupo político manifestaram intenção de trocar o União Brasil pelo Republicanos. Mas, ainda aguardam decisão judicial para poder fazer a mudança sem perder o mandato parlamentar.

No Planalto, os comentários são de que Daniela só ficará no cargo se o Republicanos brigar para que isso aconteça, porque o União tem feito pressão para que ela seja substituída.

Nesta semana, o ministro Alexandre Padilha deve ser reunir com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, para tentar costurar uma aliança. Pereira tem dito que não quer integrar o governo.

Apesar disso, o partido é considerado fundamental para garantir a base de sustentação do governo no Congresso. Foi o caso, por exemplo, da votação da MP dos Ministérios, que quase caducou.

O líder da bancada da legenda na Câmara, Hugo Motta (PB), e o deputado Silvio Costa Filho (PE) mantém relação de proximidade com a gestão Lula. Eles já costuraram indicações em seus Estados para a Codevasf.