Déficit zero em 2024 é visto com ceticismo por analistas de risco

Apesar das promessas feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de apresentar um Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, até esta quinta-feira 31, com equilíbrio fiscal, nenhum analista considera elevada a chance de o governo cumprir a meta de zerar o déficit primário no ano que vem. A Coluna teve acesso com exclusividade ao levantamento Barômetro do Poder, feito pelo InfoMoney com consultorias nacionais, internacionais e independentes. Os dados mostram que 54% consideram as chances “muito baixas” ou “baixas”, enquanto 45% veem como moderada. E, numa escala de 1 a 5, a probabilidade média atribuída ficou em 2,36.

“O governo dificilmente conseguirá cumprir com a meta de zerar o déficit primário em 2024 se não começar a promover medidas de cortes de gastos. O foco tem sido dado apenas no aumento de receitas, que não tem se mostrado suficiente, e depende do crescimento econômico em um mundo em ritmo de desaceleração”, disse um dos analistas. Os entrevistados participam da consulta na condição de anonimato.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad Foto: Edilson Rodrigues/ Agência Senado

Offshores e fundos exclusivos

Os analistas políticos consultados também mantêm ceticismo quanto à capacidade de o governo Lula conseguir aprovar no Congresso a tributação dos fundos exclusivos. 30% consideram baixas ou muito baixas as chances e 40% avaliam que são moderadas.

Já no caso das offshores, o quadro muda um pouco. Para 80%, a probabilidade de aprovação é moderada. No entanto, nenhum especialista acredita que será fácil aprovar o texto, que já chegou a ser enviado anteriormente pelo governo na forma de medida provisória (MPV 1171/2023), mas caducou.

Como revelou o Estadão, para tentar facilitar a aprovação na Câmara dos Deputados, o Ministério da Fazenda se antecipou e fez três ajustes no projeto de lei que aperta a tributação sobre os fundos offshores (aplicações financeiras no exterior). As mudanças beneficiam os investidores que aportam dinheiro nesses produtos - voltados aos “super-ricos”.

O levantamento também testou as impressões dos especialistas sobre as chances de avanço do fim dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) e a cobrança de imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos. No primeiro, apenas 10% veem chances elevadas, enquanto no segundo o grupo soma 20%. Em ambos os céticos são maioria folgada: 40% e 50%, respectivamente;

Tributação de apostas esportivas tem mais chance, avaliam

Para os especialistas consultados, outras medidas com impactos positivos na arrecadação federal teriam mais facilidade de avançar no parlamento. A primeira delas é a tributação de apostas esportivas, vista com boas chances de aprovação neste ano por todos os entrevistados;

Também aparecem na lista a possibilidade de reabertura de um programa de repatriação de recursos mantidos no exterior e um novo Refis. Nos dois casos, metade dos analistas políticos indicou “boas” chances de avanço no Congresso.

Base do levantamento

O InfoMoney fez o levantamento dos dias 22 e 25 de agosto, e contou com a participação de 11 respondentes, 8 dos quais representam casas de análise de risco político e 3 são analistas independentes.