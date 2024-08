Deputado que é candidato a vereador na aliança de Nunes declara apoio a Pablo Marçal

À Coluna do Estadão, o parlamentar afirmou que São Paulo “precisa de uma guinada” e evitar o avanço do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. “Pablo Marçal representa de forma mais clara os valores que acredito, alguém de fora do sistema. Entendo o posicionamento do PL, do presidente Bolsonaro, mas está muito claro que quem representa melhor a direita e os valores conservadores nessa disputa em São Paulo é, sem dúvida, o Pablo”, disse.

Procurada, a campanha de Nunes não quis comentar. A assessoria de imprensa do Podemos limitou-se a dizer que todos os materiais de campanha produzidos pelo partido terão o nome de Nunes, em respeito à coligação firmada.

Ex-deputado estadual pelo Novo, Daniel José ficou na suplência de deputado federal nas eleições de 2022. Ele assumiu a vaga na Câmara em junho, após a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, tirar licença de 121 dias para focar nas eleições municipais.

O candidato a vereador avisou o Podemos sobre sua decisão. “Obviamente, gostariam que todos seguissem a linha do partido. Não tenho como saber como [as lideranças do Podemos] reagiram. Vou saber no futuro”.