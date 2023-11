Deputado quer derrubar decreto de Lula que resgatou a estatal do ‘chip do boi’

O deputado Rodrigo Valadares (União-SE) apresentou projeto na Câmara para anular o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que impediu a extinção do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec). A estatal havia sido fechada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) por ser deficitária desde sua criação.

Como mostrou a Coluna, com a decisão do governo Lula que autoriza a retomada da atividades, a estatal “do chip do boi’, como é conhecida, planeja contratar servidores para recompor o quadro funcionar e estima um prazo de até sete anos para se tornar independente de recursos do governo.

Deputado Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE) Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

“É inadmissível o governo querer novamente abrir um ralo de dinheiro público para manter seus aliados políticos com a desculpa de fomentar ciência e tecnologia no Brasil. Nem mesmo o Governo compra os produtos fabricados pelo Ceitec e a empresa corresponde por apenas 0,5% do mercado de semicondutores no Brasil. Não é justo com o pagador de impostos”, diz Valadares, que faz parte da oposição ao presidente Lula.

Ceitec - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A Foto: Assessoria Ceitec

A empresa atua em projetos e fabricação de circuitos integrados, chips, módulos e tags de identificação por radiofrequência.

Como trata-se de um Projeto de Decreto Legislativo, a matéria precisa ser discutida em comissões na Câmara. Valadares, agora, busca assinaturas para o regime de urgência da matéria, para que ela seja apreciada diretamente no plenário, onde depende de maioria simples para ser aprovada.