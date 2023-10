Deputados brasileiros vão entregar carta a Milei na Argentina

Um grupo de 67 parlamentares bolsonaristas preparou uma carta a ser entregue a Javier Milei, candidato à Presidência da Argentina, que promove suas eleições neste domingo, 22. O documento será entregue em mãos pelos deputados Rodrigo Valadares (União-SE), que viaja nesta quinta (19) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que chegam ao país vizinho no sábado (21) e domingo (22), respectivamente.

A carta, assinada por 69 deputados, critica o atual presidente, Alberto Fernández, que é um dos principais aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na América Latina. Eles citam o alto índice de inflação e tentam ligar a esquerda argentina a regimes autoritários.

O deputado Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE), que articulou com lideranças da minoria e oposição a carta em apoio a Milei Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Milei, que tem perfil ultraliberal e também é conhecido por posições controversas sobre a ditadura na Argentina, é elogiado pelo grupo no documento. “Suas propostas são os melhores meios para acabar com a recessão e a crise econômica na Argentina, que há décadas sofre com a inflação, o desemprego, a pobreza e a corrupção”, diz um trecho da carta.

O documento também cita o empréstimo, autorizado pelo Brasil, de US$ 1 bilhão do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) para a Argentina, revelado pelo Estadão. A carta trata a ação como “tentativa de interferência do governo brasileiro no pleito argentino”.

Eleição na Argentina

De acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada na última sexta-feira, 13, o candidato governista Sergio Massa (Unión por la Patria) tem 30,9% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Javier Milei (La Libertad Avanza) tem 26,5%. A candidata Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) aparece com 24,4%. A margem de erro é de um ponto percentual.

Para ser eleito presidente no primeiro turno, o candidato precisa ter 45% dos votos ou 40%, desde que tenha uma diferença de dez pontos percentuais em relação ao segundo colocado. Caso contrário, há segundo turno, marcado para 19 de novembro.