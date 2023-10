Deputados novatos fazem ‘tour’ para impulsionar candidaturas em 2024

O chamado gabinete compartilhado no Congresso, composto por 8 parlamentares de diferentes partidos, que dividem assessores para otimizar os recursos dos gabinetes, começa a ter reflexo eleitoral. Cinco integrantes estão com pré-candidaturas em cena para a corrida municipal de 2024. A maioria está no primeiro mandato federal: Camila Jara (PT-MS), Duarte Jr. (PSB-MA), Duda Salabert (PDT-MG), Amom Mandel (Cidadania-AM). O deputado amazonense inclusive é sondado para trocar de partido e migrar para o PSB. A única veterana do grupo é Tabata Amaral (PSB-SP).

Os integrantes do gabinete compartilhado do Congresso Foto: Gabinete compartilhado

Para ficar mais conhecido nacionalmente, o grupo iniciou um tour de apresentação. Os jovens congressistas vão fazer encontros com a imprensa no eixo Brasília-São Paulo- Rio de Janeiro, onde estão os maiores veículos de mídia do País. A explicação é simples: em seus estados são bem conhecidos e acessados pelos jornalistas locais. Mas, ainda têm pouca penetração no noticiário nacional.