Dia da Música Gospel vira nova saia-justa entre governo Lula e bolsonaristas; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sanciona nesta terça-feira, 14, o o projeto de lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Como tem sido praxe em textos com possível repercussão política, o governo fará uma pequena cerimônia para a assinatura da sanção na presença de congressistas.

É aí que mora a saia-justa. Interessados no tema, o autor do projeto, deputado Raimundo Santos (PSD-PA), e os relatores na Câmara, Marco Feliciano (PL-SP), e no Senado, Marcos Rogério (PL-RO), são bolsonaristas ferrenhos. “Não participaria de uma cerimônia com Lula”, adiantou o senador Rogério à Coluna do Estadão.