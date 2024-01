E-sports: Congresso lançará frente parlamentar em defesa dos jogos eletrônicos e games

De olho na popularização dos games digitais, o Congresso lançará a Frente Parlamentar em prol dos Jogos Eletrônicos e Games, em fevereiro, logo após a retomada dos trabalhos do Legislativo. O evento deve contar com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e de quatro ministros do governo Lula: André Fufuca (Esportes), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Paulo Pimenta (Secom) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

O grupo contará com 200 deputados e cerca de 20 senadores. O movimento acontece de olho num mercado com potencial no Brasil. Segundo dados da Pesquisa Game Brasil, 70,1% dos brasileiros afirmam ter o costume de jogar jogos eletrônicos. Só em 2024, o setor estima uma movimentação de R$ 242 bilhões no mundo, segundo projeções do Statista, divulgadas pelo Sebrae.