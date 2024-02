O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sairá em breve da liderança da minoria na Câmara, deixando em aberto o posto que, junto com a liderança da oposição, na prática serve para arregimentar os parlamentares contrários ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O posto continuará com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A legenda estuda três nomes para substituí-lo: Bia Kicis (DF), Júlia Zanatta (SC) e Marcos Pollon (MS).

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Foto: Nilson Bastian/Câmara dos Deputados