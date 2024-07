Eliziane Gama tira licença do Senado para assumir secretaria no Maranhão

O movimento de Eliziane Gama coincide com o de outros senadores que tiraram licença para trabalhar em suas bases eleitorais durante as eleições municipais. Embora sem cargos nas máquinas estaduais, o que os obriga a voltar ao mandato em até 120 dias, os senadores Efraim Filho (União-PB), Rodrigo Cunha (Podemos-AL), Rogério Marinho (PL-RN), Carlos Viana (Podemos-MG) e Eduardo Gomes (PL-TO) deixaram temporariamente o Senado para se dedicarem às disputas nas prefeituras.

Ponte do governo federal com os evangélicos, Eliziane é cotada para concorrer à sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) em nome da bancada feminina. Outro nome citado é o da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). O assunto foi tratado em uma recente reunião entre elas duas e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. No Senado, porém, há um amplio favoritismo da pré-candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado.