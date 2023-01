Em campanha, Marinho inicia viagens pelo país para visitar senadores

O senador Rogério Marinho (PL-RN) já começou a viajar pelo Nordeste e Norte do país e em campanha pela presidência do Senado. Apesar de estar com as contas bloqueadas, o PL garantiu toda a estrutura para que Marinho possa se deslocar por diferentes Estado no mês de janeiro. Aliados dizem que ele tem usado um jatinho em alguns deslocamentos.

Senador Rogério Marinho.

Em meados de janeiro, Marinho terá reunião com Valdemar Costa Neto para avaliar o cenário. Os deslocamentos pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão previstos para a segunda quinzena.

O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tentará reeleição, deve fazer menos viagens do que fez na última eleição. Arthur Lira (PP-AL) deve seguir caminho parecido ao de Pacheco na Câmara.