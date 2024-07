Empresa que criou software usado na ‘Abin paralela’ quer contratar novo gerente em Brasília

Pela descrição da vaga, a Cognyte busca um profissional “de alto perfil”. “Você servirá como um consultor confiável para a nossa base de clientes e desenvolverá relacionamentos de longo prazo”, afirma a empresa. Não há detalhes sobre a remuneração. O processo seletivo é público.

Desenvolvido pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint), o FirstMile se baseia em torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões para captar os dados de cada aparelho telefônico e, então, devolver o histórico de deslocamento do dono do celular. O sistema é capaz de detectar um indivíduo com base na localização de aparelhos que usam as redes 2G, 3G e 4G. Para encontrar o alvo, basta digitar o número do seu contato telefônico no programa e acompanhar em um mapa a última posição.

Na última quinta-feira, 11, a Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão preventiva na Operação Última Milha, uma investigação sobre o monitoramento ilegal de autoridades públicas e a produção de notícias falsas pela Abin sob Bolsonaro. À época, o órgão era comandado por Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL-RJ e pré-candidato à prefeitura do Rio.