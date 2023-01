Escritórios do PT e do PSDB na Câmara ficaram destruídos

Os escritórios das lideranças do PT e do PSDB na Câmara dos Deputados ficaram destruídos. Os dois gabinetes foram invadidos no atentado deste domingo. Houve danos também no escritório do MDB.

Liderança do PT na Câmara foi destruída em ato golpista; na imagem, PF faz perícia no local

O pior cenário foi no PT, que teve a porta de vidro quebrada, computadores destruídos, equipamentos eletrônicos danificados. Um retrato de Lula pendurado na parede teve os olhos perfurados.

Liderança do PT na Câmara destruída em atos golpistas deste domingo pic.twitter.com/3kEE7fx8af — mari carneiro (@mari_carneiro) January 9, 2023

No escritório do PSDB, os retratos de líderes foram arrancados da parede, uma cadeira foi queimada, vidros foram quebrados e livros e papeis remexidos e jogados no chão.

Liderança do PSDB teve quadros e equipamentos danificados pic.twitter.com/kgzt3MCRjR — mari carneiro (@mari_carneiro) January 9, 2023

A Polícia Federal faz a perícia neste momento no escritório do PT.

PF faz perícia na liderança do PT na Câmara, escritório foi destruído pic.twitter.com/Jpx2OVxcQU — mari carneiro (@mari_carneiro) January 9, 2023





Outro gabinete invadido, dessa vez no Senado, foi o do senador José Serra (PSDB-SP).