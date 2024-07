Espírito Santo avança para privatização de seis parques estaduais e inicia modelagem econômica

Serão privatizados os parques Mata das Flores e Forno Grande, em Castelo; Paulo César Vinha, em Guarapari; Itaúnas, em Conceição da Barra; Pedra Azul, em Domingos Martins; e Cachoeira da Fumaça, situado entre os municípios de Alegre e Ibitirama. Dois deles são em área litorânea e quatro no interior. Juntos os parques somam 78,15 km². Os projetos preveem a construção de infraestruturas para potencializar a visitação e fomentar o ecoturismo e o turismo de aventura.

“Não teremos muita economia, porque fazemos poucas ações hoje. Mas teremos receita para a economia do Espírito Santo com o aumento do fluxo de pessoas nos parques e com o turismo”, explicou Casagrande. O governador informou que as empresas vencedoras do leilão terão de ter ISO 18065 e ressaltou que as áreas de preservação ambiental serão mantidas.

Casagrande já iniciou a apresentação dos projetos para o mercado internacional. Em maio foi a Nova York (EUA) conversar com potenciais investidores e deve avançar no roadshow nos próximos meses.