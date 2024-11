Ex-presidente da Petrobras demitido por Lula terá cargo no Lide de Doria

O ex-presidente da Petrobras Jean-Paul Prates, demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em maio, assumirá um cargo estratégico no Lide, o grupo de líderes empresariais comandado pelo ex-governador de São Paulo João Doria. Em 1º de dezembro, Prates assumirá a cadeira de head do Lide Energia, por um mandato não remunerado de dois anos. Ele também passará a integrar o conselho consultivo do grupo.

O Lide Energia é unidade temática que visa debater assuntos relevantes sobre o setor. Hoje, o órgão é comandado pelo economista Roberto Giannetti, que foi diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).