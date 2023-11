Falta de incentivo tributário é principal entrave para descarbonização das indústrias, diz pesquisa

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que 66% das lideranças industriais avaliam que o setor precisa de novas tecnologias e soluções inovadoras de baixo carbono. Mas o levantamento também mostra que 88% delas reclamam que faltam incentivos tributários para ações de descarbonização da produção.

Os dados, obtidos com exclusividade pela Coluna, foram coletados pela FSB. Foram ouvidos 1004 executivos, por telefone, no período de 3 a 20 de novembro. A divulgação ocorre a uma semana do início do mais importante evento sobre o tema, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28). A CNI e indústrias brasileiras estarão presentes em Dubai para mostrar avanços do setor.