Fávaro sobre novo secretário de Relações Internacionais da Agricultura: ‘foi escolha técnica’

“Foi uma escolha técnica. Rua tem experiência internacional e capacidade de dar sequência ao trabalho com a equipe e na integração com a Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA). Ele dará sequência favorável ao trabalho de Perosa, que fez uma grande gestão”, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista exclusiva ao Broadcast Agro/Coluna do Estadão.

Para Fávaro, é fundamental a conexão entre as duas secretarias — de Comércio e de Defesa Agropecuária — para os processos de ampliação e aberturas de mercado. “Nossa sanidade, a nossa capacidade de entrega com qualidade e segurança dos nossos produtos é sinônimo também de oportunidades para aberturas de mercado. E Rua tem esse sincronismo”, acrescentou o ministro.

A SCRI é a pasta responsável pelas negociações bilaterais envolvendo o agronegócio e conduz o processo de aberturas de mercado, que chega a 248 novos mercados desde o início de 2023.

A escolha de Rua é bem-vista no setor privado pela sua experiência em negociações para aberturas de mercado, em estudos de inteligência comercial e expertise em relacionamento com governos e embaixadas. Rua estava à frente da diretoria de Mercados da ABPA desde 2020 e integrou várias comitivas internacionais do governo no cargo.