FHC decide manter voto em sigilo com Datena candidato pelo PSDB

FHC é uma figura historicamente “cortejada” pelos pré-candidatos tucanos em São Paulo — e sempre declarou seu voto na capital paulista, onde tem o domicílio eleitoral. Afinal, o PSDB lançou candidatos em todas as eleições municipais em São Paulo desde 1988. Em 2022, o tucano apoiou no segundo turno o petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto.

O silêncio de FHC vem em meio à insatisfação de setores do PSDB com a pré-candidatura de Datena, que deve ser oficializada em convenção neste sábado, 27. No décimo partido, o apresentador entrou no ninho tucano neste ano. Ele seria vice de Tabata Amaral (PSB), mas foi convidado para um voo solo. Nos bastidores, as lideranças do partido confessam temor de Datena desistir de ser candidato mais uma vez.

Como mostrou a Coluna do Estadão, as desavenças internas do PSDB devem criar constrangimentos à campanha de Datena. A ala do partido que apoia abertamente a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) desafia o apresentador a discutir suas propostas para a cidade.