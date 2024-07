Filho de Lira ‘bate ponto’ em Brasília e reforça reeleição do avô em disputa contra aliado de Renan

O filho caçula de Arthur Lira (PP-AL) foi escalado para ajudar o avô, o prefeito Benedito Lira, o Biu (PP), na campanha à reeleição em Barra de São Miguel (AL). Além de mais presente na cidade, o pecuarista e vaqueiro Álvaro Lira, de 18 anos, também tem feito visitas a Brasília.

PUBLICIDADE Os movimentos políticos do jovem que chegou à maioridade em março chamam a atenção no município, que deve assistir a uma reedição da briga entre o clã Lira e o grupo do senador Renan Calheiros (MDB-AL). É que o vice-prefeito, Floriano Melo, rompeu com Biu e se filiou ao MDB com as bênçãos de Renan, arquirrival de Arthur Lira, para tentar destronar o atual prefeito e ex-aliado que, aos 82 anos, se prepara para tentar um novo mandato.

Alvaro Lira, filho do deputado Arthur Lira, com o avô, Biu de Lira, prefeito de Barra de São Miguel, em agenda no mês passado Foto: @alvarolira_ via Instagram

Álvaro tem feito conversas com moradores, visitado obras, distribuído cestas básicas e participado de agendas políticas diversas do grupo do avô.

Para aliados, é um movimento natural do jovem que é considerado o herdeiro político de Arthur e Biu de Lira. Já adversários consideram as investidas um sinal de que a família Lira não está disposta a correr riscos na disputa municipal e quer manter a hegemonia do clã no município.

Além de reeleger Biu, o plano é fazer sete ou oito dos nove vereadores, com chapas de candidatos por PP, União e PL.

Contudo, ainda não deve ser desta vez que Lira vai patrocinar a estreia do caçula nas urnas, muito menos com um início da carreira política por Barra de São Miguel. Filiado ao PP desde março de 2023, Alvinho, como é chamado nos círculos mais próximos, segue com o título de eleitor na capital Maceió e os aliados no município do avô não contam com ele para formação da chapa de candidatos.

Enquanto isso, o jovem vai absorvendo o que pode com o pai. As visitas a Brasília têm se tornado mais frequentes. Nas redes sociais, recentemente, ele passou a indicar o endereço “Brasília-Alagoas”.

Em paralelo, reduziu as publicações de montaria nos cavalos Quarto de Milha que ele cria no haras da família localizado em Pilar e já trocou a foto principal na qual aparecia com capacete de vaquejada por uma mais institucional em que aparece sorridente. Vaqueiro, Álvaro é competidor de provas de vaquejada, outro gosto que herdou do pai.