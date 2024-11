Fim da escala 6x1: no bastidor governo Lula estimula debate para se desviar do ajuste fiscal

Ainda há dúvidas entre os governistas se o apoio à redução da jornada de trabalho melhoraria a popularidade do governo. No debate sobre regulação da atividade de motoristas de aplicativos, por exemplo, a visão antiga de viés sindical como o assunto foi tratado gerou rejeição. Agora, o temor de afetar o mercado de trabalho com desemprego e redução de salários deverá ser levado em conta.

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) reúne-se nesta quarta-feira, 13, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Segundo apurou a Coluna do Estadão, ele vai pedir apoio do Planalto à PEC de sua autoria que também acaba com a jornada 6x1. Se houver intenção de acelerar a pauta, a preferência será pela PEC de Reginaldo. A proposta tramita desde 2019 e aguarda designação de novo relator na Comimssão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ). Enquanto a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) ainda coleta assinaturas para protocolar sua proposta.