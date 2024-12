Força-tarefa da SSP pode ser chave para Derrite disputar segunda vaga da direita ao Senado em 2026

Pessoas próximas ao secretário apostam que a chave para ele conquistar o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para ser o segundo nome indicado pela direita na disputa será o resultado da força-tarefa criada para investigar a morte do delator Antonio Vinicius Lopes Gritzbach. Se tiver sucesso, o enfrentamento ao crime organizado viraria o mote, dizem seus aliados.

Como o primeiro nome da direita para a disputa ao Senado é o do deputado Eduardo Bolsonaro, interlocutores do entorno do governador declararam à Coluna do Estadão que preveem uma “queda de braço” para ver qual padrinho político tem mais força entre os eleitores paulistas - Tarcísio ou Jair Bolsonaro. Isso porque não são eleitos, geralmente, dois senadores do mesmo campo ideológico. Procurados, Tarcísio e Derrite não comentaram.

A estratégia para eleger os dois candidatos da direita passará por focar as campanhas em diferentes regiões do Estado. O nome de Derrite seria fortalecido principalmente no interior, onde aliados de Tarcísio acreditam que o governador tem maior influência. Já Eduardo Bolsonaro concentraria sua campanha na capital paulista.