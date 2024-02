Governo Lula prepara pacote de R$ 4 bilhões para hidrovias

O governo Lula prepara um pacote de parcerias público-privadas (PPPs) para hidrovias no Brasil, ao longo de dois anos, num montante de aproximadamente R$ 4 bilhões. A ideia é fazer cinco leilões nos próximos dois anos. A informação foi confirmada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), à Coluna do Estadão. Silvio havia tratado do tema em reunião com parlamentares da frente de Portos e Aeroportos (FPPA) e com o Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI).

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos); o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); e o presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, o deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP). Foto: Ascom - Paulo Alexandre Barbosa