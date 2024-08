Governo Lula quer fundo de R$ 500 milhões para empresas levarem internet a pequenas cidades

“Nós temos a missão de melhorar a conectividade no Brasil, nas mais diversas áreas, mas com olhar especial para a população que vive nos lugares mais remotos e de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas e aldeias. Esse mecanismo garantidor vai permitir que essas empresas consigam atender aos pré-requisitos para acessarem esse crédito”, disse Juscelino à Coluna do Estadão.

Com a iniciativa, pequenos provedores que atualmente não atendem às garantias dos bancos poderão solicitar crédito e acessar recursos do Fundo para a Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) por meio de agentes financeiros. A iniciativa visa a implantação de cabos de fibra óptica e a instalação de equipamentos de telecomunicações com funções de economia de energia ao longo da infraestrutura, por exemplo.