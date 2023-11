Governo Lula vai enfrentar ‘força-tarefa’ contra portaria sobre trabalho aos domingos e feriados

As bancadas do empreendedorismo e do comércio no Congresso nacional preparam uma “força-tarefa” contra a portaria do governo Lula que revoga autorização permanente para trabalho aos domingos e feriados para algumas atividades. Parlamentares querem derrubar a medida do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e cobram que ele dê explicações às comissões que acompanham essa temática, tanto na Câmara quanto no Senado.

À Coluna, o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), classificou a portaria como um “esforço desesperado de recompor um sindicalismo que já não corresponde com o mercado de trabalho no país”. O grupo apresentará Projetos de Decreto Legislativo (PDL) nas duas Casas para derrubar a medida. A Frente Parlamentar de Comércio e Serviços (FCS), presidida pelo senador Efraim Filho (União-PB), também é fiadora da ofensiva.

O deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Foto: Luis Macedo/Agência Câmara

Por ora, o grupo descarta convocar Luiz Marinho para as comissões de Trabalho, mas vai protocolar pedidos de convite. Quando uma autoridade é convocada, não pode deixar de comparecer ao Congresso na data definida pelos parlamentares. Quando é convidado, um ministro pode ou não comparecer.

“Trata-se também de tolher a liberdade de pequenos e médios empreendedores, bem como dos trabalhadores, afetando a geração de emprego e renda. Além disso, a portaria vai contra o conceito implementado pela reforma trabalhista que trata dos acordos entre empregador e empregado e que foi determinante para reduzir o contencioso trabalhista no Brasil”, completa Passarinho sobre a portaria.

Na Câmara, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo tem 207 deputados. No Senado, são 46 integrantes.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos líderes da oposição no Congresso, se antecipou e protocolou um PDL para derrubar a portaria do Ministério do Trabalho.