Governo Lula vê Kassab desgastado após entrada de Motta na disputa pela sucessão de Lira

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, “perdeu pontos” no Palácio do Planalto em meio às costuras políticas para o comando da Câmara. Na avaliação de ministros, ele comprou um desgaste após negar um pedido explícito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retirar a candidatura de Antônio Brito (PSD-BA) à sucessão de Arthur Lira (PP-AL), ainda mais se o fizer daqui a alguns meses.

PUBLICIDADE O governo aposta que Brito e Elmar Nascimento (União Brasil-BA), em algum momento, vão desistir de concorrer à presidência da Câmara diante do favoritismo de Hugo Motta (Republicanos-PB). Até o momento, a dupla descarta. Antes de o paraibano assumir a dianteira, Lula pediu a Kassab para o PSD se unir à candidatura de Marcos Pereira (Republicanos-SP). Considerado um hábil articulador político, o dirigente recusou a ideia, o que levou Pereira a abandonar a corrida. Procurado, Kassab não retornou. O PSD tem três ministérios no governo — Agricultura, Pesca e Minas e Energia —, apesar de seu presidente nacional ser o secretário estadual de governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para disputar a Presidência da República contra Lula em 2026.