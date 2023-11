GSI apresenta nova estrutura com área exclusiva de segurança presidencial

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) vai aproveitar o aniversário de 85 anos, esta semana, para apresentar as mudanças no órgão. Neste ano, o GSI enfrentou uma queda de braço com a Polícia Federal em torno da segurança do presidente da República e passou por uma reestruturação determinada por decreto no final de agosto.

Com as alterações que foram antecipadas pela Coluna, as secretarias do GSI mudaram de nome e redistribuíram funções. O órgão passou a ter um setor totalmente dedicado à segurança presidencial, a área de viagens ficou separada e assuntos estratégicos passaram a ter secretaria própria.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Marcos Amaro Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República

A Secretaria de Segurança Presidencial criada dentro do GSI tem os departamentos de segurança e de apoio logístico. O texto manteve a informação de que “os familiares do presidente da República e do vice-presidente da República poderão dispensar a segurança pessoal em eventos específicos, de acordo com a sua conveniência”.

A reestruturação foi revelada pela Coluna, em junho, ao ter acesso com exclusividade ao projeto apresentado pelo ministro do GSI, general Marcos Amaro.

Nesta segunda, como parte das comemorações do aniversário, o GSI vai apresentar a nova estrutura e as atividades a um grupo de jornalistas. Serão apresentadas algumas estruturas como o Centro Nacional de Gerenciamento de Emergência Nuclear, o andamento da Política de Cibersegurança e área de segurança presidencial.