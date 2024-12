Haddad defende que apostas no futebol sejam apenas no resultado da partida, diz presidente de CPI

O presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é contrário às apostas em fatores além do resultado da partida de futebol, como cartões amarelos. No mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também defendeu essa proibição.

Em reunião da CPI nesta semana, Kajuru contou que ouviu o posicionamento de Haddad durante um encontro com o ministro. Kajuru disse, dirigindo-se ao senador Romário (PL-RJ), relator da comissão: "Haddad nos cumprimentou em relação àquela posição que nós dois temos sobre a questão das apostas esportivas, onde se proibiria a aposta em cartão amarelo, em cartão vermelho, em arremesso manual, em escanteio, em pênalti... Enfim, só poderia se apostar no resultado da partida. O ministro Haddad pediu pra te avisar que ele concorda plenamente contigo e comigo, o presidente Lula já concorda, vamos esperar então o decreto de lei". Procurado, Haddad não respondeu.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

As apostas esportivas em relação a cartões amarelos e vermelhos foram criticadas por Lula no mês passado, depois que o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suposta manipulação de apostas. Em 2023, Bruno Henrique provocou um cartão amarelo para se beneficiar indevidamente das apostas, segundo as investigações.