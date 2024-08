Kalil: ‘No que depender de mim, Pereira está eleito na Câmara’

Kalil anunciou na semana passada sua filiação ao Republicanos para apoiar o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) à prefeitura de Belo Horizonte. A aliança fez Kalil e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), rivais na disputa pelo governo do Estado em 2022, dividirem o palanque no último sábado, durante a convenção que confirmou a candidatura de Tramonte.

Sem revelar detalhes, o ex-prefeito disse que acertou a troca de partido diretamente com Marcos Pereira. “Nunca bati na porta de ninguém. Foi uma proposta de um partido igual [ao PSD]. É de centro, tem ministério no governo. É a mesma coisa”, declarou. “Todas as conversas passam por 2024 e 2026, mas agora é ganhar a eleição municipal. Depois pensamos no resto”.

A negociação partidária tangenciando as eleições no Congresso remete à própria passagem de Kalil pelo PSD. As conversas para filiar ao partido o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e o então senador Antonio Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), passaram pela casa do então prefeito de Belo Horizonte.