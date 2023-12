Lira ironiza ministério de Marina Silva: ‘não sei se ajuda ou se atrapalha’; veja vídeo

Prestes a embarcar para a Conferência do Clima (COP), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ironizou o Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva (Rede), no plenário da Casa. O momento ocorreu nessa quarta, 29, durante votação do projeto sobre criação de usinas de energia eólica em alto mar, criticado pela inclusão de um “jabuti” do chamado Rei do Gás.

Durante a votação, o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) pediu um momento para questionar o relator, Zé Vitor (PL-MG), alegando que o Ministério do Meio Ambiente divulgou, pouco antes, posição contrária. Lira, então, ironizou: “Não sei se ajuda ou atrapalha, deputado, com todo respeito”. A fala causou risos no plenário, que aprovou a matéria logo em seguida.

Após a fala de Lira, Glauber respondeu: “Se a posição do Ministério do Meio Ambiente não interessa nada aos parlamentares aqui presentes, só tenho a lamentar”. A bancada do agronegócio, majoritária na Câmara, costuma ter embates com a ministra Marina Silva.