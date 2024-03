Lula afaga Pacheco e Alcolumbre e tenta frear dissidências na ‘happy hour’ com senadores

A reunião será nos moldes do evento do mandatário com representantes da Câmara, no mês passado: com uísque, pastel e muitos tapinhas nas costas. Fontes palacianas indicam que Lula vai fazer um balanço de 2023, ressaltar o papel do Senado no avanço da pauta econômica - do ano passado e a que virá pela frente - e a agradecer, por exemplo, pelo bom resultado do PIB, que cresceu de 2,9% no ano passado.

Lula também terá de ouvir muitas demandas para conter a ‘sangria’ governista. Nos bastidores, os parlamentares lembram que a oposição se entrincheirou e hoje conta com 35 dos 81 votos, mas que há sete senadores do Centrão que podem votar contra o Planalto a depender da pauta e do nível de satisfação com o petista.

Por isso, ressaltam os congressistas, Lula receberá pedidos por emendas específicas e para nomeações de cargos em seus Estados. Os senadores precisam atender suas bases para obterem sucesso nas eleições municipais deste ano.