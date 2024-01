Lula age para desgastar relação entre Tarcísio e Bolsonaro e afagar Republicanos

Tarcísio havia demonstrado irritação com a aparente decisão do Planalto de excluir sua gestão do projeto, até porque seu partido, o Republicanos, está à frente do Ministério de Portos e Aeroportos com Silvio Costa Filho. De acordo com interlocutores, o governador ameaçou deixar a legenda se isso de fato acontecesse.

O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, entrou em campo para mediar a relação de Tarcísio com o governo federal por meio do ministro Costa Filho. “O diálogo entre os diferentes, quando feito em prol do bem comum, sempre produz resultados positivos”, afirmou Pereira à Coluna do Estadão.

De olho em votos no Congresso, uma boa relação com a legenda de Tarcísio é do interesse do Executivo. Além disso, não agrada os bolsonaristas ver o governador de mãos dadas com o presidente Lula.