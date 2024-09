Lula frustra campanhas petistas em São Bernardo, seu berço eleitoral, e Diadema

Inicialmente, o líder do Executivo nacional tinha compromissos previstos na região nos dias 21, 28 e 29 de setembro, além do 1º e 5 de outubro. Contudo, seus interlocutores afirmaram à Coluna que, até o momento, não há mais previsão de que Lula visite as cidades paulistas até a próxima semana. A única data mantida é a participação do presidente em um evento de campanha de Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo, no dia 5 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições.

A equipe de Luiz Fernando, que concorre à prefeitura de São Bernardo do Campo, domicílio eleitoral de Lula, havia planejado uma visita do presidente para o dia 28. Agora, porém, espera presença de Lula apenas no segundo turno. Num fio de esperança, alimenta a expectativa de eventual visita no dia 5, aproveitando que estará na capital, ou no dia da eleição, para acompanhar o momento do voto do correligionário – o que já é quase certo. “Claro que faz bastante diferença a presença de Lula, mas o planejamento da campanha continua”, declararam.

Na mesma linha, a campanha de Fillipi, em Diadema, expressou que o apoio do mandatário “seria ótimo” na reta final da campanha. Lula tinha uma visita programada no município no dia 29, mas alterou seus planos para comparecer à posse da presidente eleita Claudia Sheinbaum no México. A equipe de Fillipi reconhece, porém, a importância de adaptar a campanha às responsabilidades do cargo de presidente. A visão é a mesma da equipe de São Bernardo.

Anteriormente à Coluna do Estadão, o presidente estadual do PT, deputado federal Kiko Celeguim, havia confirmado a participação do presidente na capital paulista, e disse que acreditava que a ida a São Paulo poderia ecoar para toda a região metropolitana. “Não se trata de gostar mais de um ou de outro, se trata de você dar uma ressonância maior para a agenda”, afirmou.