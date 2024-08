Lula sugere partida de futebol com Congresso; ‘Desde que Dino não seja juiz’, brinca Elmar

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com líderes da Câmara contou com um momento de descontração. Na tentativa de se aproximar dos deputados, o petista afirmou que vai promover uma partida de futebol na Granja do Torto entre integrantes do Palácio do Planalto e do Congresso. Foi o que bastou para o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), emendar com um bom humor ácido: “Desde que Dino não seja juiz”, disse o pré-candidato à presidência da Câmara, arrancando risos dos pares.

A fala de Elmar vem no momento em que o Centrão desconfia de uma “tabelinha” entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciada pelo ministro Flávio Dino. Na semana passada, a Corte validou por unanimidade uma decisão liminar de Dino que suspendeu a execução de emendas impositivas até a instalação de critérios claros de transparência. As emendas tornaram-se o “coração” do trabalho parlamentar sem depender de negociações com o Executivo.