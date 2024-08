Lula convida líderes da Câmara para encontro no Planalto em meio a negociação sobre emendas

A nova aproximação de Lula com deputados federais se dá em meio às negociações sobre o futuro das emendas impositivas ao Orçamento. Os três Poderes até chegaram a um acordo para liberar a execução desse dinheiro, mas deputados e senadores já tentam mudar os termos do combinado. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) vocalizou em público a insatisfação com a proibição de dividir a emenda de comissão entre parlamentares.

De acordo com fontes do Palácio do Planalto, Lula não deseja tratar na reunião sobre a sucessão no comando da Câmara. Mas há grande expectativa entre deputados sobre o tom a ser adotado pelo petista nesse encontro. Afinal, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prometeu anunciar seu candidato - com apoio do Planalto ou não - até o fim do mês.