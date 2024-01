Lula terá de escolher entre ministra de seu governo e petista para disputa em Olinda

Eugênia, que foi candidata ao Senado pelo PSOL em 2022, foi uma das primeiras a recepcionar Lula na sua visita ao Recife, na última quinta-feira, 18. A perspectiva de candidatura própria em Olinda foi apresentada ao presidente por aliados do PT local.

Participaram da reunião com Lula: a senadora Teresa Leitão, articuladora da filiação de Eugênia ao PT; o deputado federal Carlos Veras, que é cotado para a vice de João Campos (PSB) no Recife; e o presidente do partido em Pernambuco, o deputado estadual Doriel Barros.