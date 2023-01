Marcelo Freixo vai trocar o PSB pelo PT, garantem petistas

Integrantes do PT-RJ dão como certa a filiação do presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PSB), ao partido nas próximas semanas. O acordo foi firmado antes de Freixo ser derrotado pelo bolsonarista Claudio Castro (PL) nas eleições ao governo do Estado.

WJPT BRASILIA DF 07/11/2022 BANCADA PT/REUNIÃO CÂMARA NACIONAL OE - A bancada do Partido do trabalhadores (PT) durante reunião realizada na tarde desta segunda feira (07), na Câmara dos deputados em Brasilia-DF. Na foto, José Guimarães (PT-CE) e Marcelo Freixo (PSB). FOTO WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

FUTURO. A troca se deve à indisposição com o presidente do PSB-RJ, Alessandro Molon, que insistiu em se candidatar ao Senado. Freixo defendeu o concorrente André Ceciliano (PT). Petistas querem se fortalecer no Rio e emplacar um vice na chapa de Eduardo Paes (PSD) em 2024.