Marco Nanini e ministra visitam Glauber Braga na Câmara no 5º dia de greve de fome do deputado

No quinto dia de greve de fome na Câmara, o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) foi visitado na tarde deste domingo, 13, pelo ator Marco Nanini e pela ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves. Glauber segue em protesto no plenário 5 da Casa desde a quarta-feira, 9, quando o Conselho de Ética recomendou sua cassação.

PUBLICIDADE “Estou aqui em solidariedade ao Glauber e em protesto a todo o processo que tem acontecido”, disse a ministra, ao lado de Glauber e da mulher, deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Aparecida Gonçalves afirmou ainda que o parlamentar “luta pela democracia”. Em seguida, o ator Marco Nanini foi ao plenário 5 da Câmara. Nanini já havia ido à comissão na última semana, em apoio a Glauber, enquanto o colegiado julgava o caso. Conhecido por ter interpretado o Lineu em A Grande Família e o Capitão Severino de Acaju em O Auto da Compadecida, o artista apresenta a peça teatral Traidor na capital federal até este domingo, 13, na Caixa Cultural.

Ator Marco Nanini, deputado Glauber Braga e deputada Sâmia Bomfim Foto: Divulgação/PSOL

Glauber Braga começou a responder a um processo no Conselho de Ética no ano passado, depois de expulsar da Câmara, aos chutes, o influenciador Gabriel Costenaro, do MBL. Glauber disse que o influenciador fez insinuações sobre a mãe do parlamentar, a ex-prefeita de Nova Friburgo (RJ) Saudade Braga, que estava doente. Ela morreu 22 dias após o episódio.

Na última quarta-feira, 9, o Conselho de Ética recomendou a cassação do mandato de Glauber, por 13 votos a cinco. A decisão final cabe ao plenário da Casa e ainda não tem data para acontecer.

Publicidade

Aliados do parlamentar alegam que o Conselho de Ética não adotou a mesma velocidade ao analisar casos mais graves, a exemplo do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), réu no Supremo Tribunal Federal acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).

No fim deste mês completam-se oito meses que a cassação de Brazão está pronta para ir a votação no plenário da Câmara. A responsabilidade de marcar a sessão é do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que assumiu o posto em fevereiro.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a Casa pagou R$ 131 mil de salário líquido a Chiquinho Brazão no período de um ano e um mês em que ele ficou preso preventivamente. Ele passou a cumprir regime domiciliar no sábado, 12, por motivos de saúde.

Segundo a equipe do deputado, Glauber Braga só tem ingerido líquidos nos últimos dias, com acompanhamento médico, e perdeu dois quilos. Na sexta-feira, 11, o parlamentar assistiu a um episódio da série distópica Black Mirror.