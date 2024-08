Marina reivindica autoria de ‘exorcismo’ de Boulos com carteira de trabalho, tática usada por Marçal

A performance do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), no debate do Estadão em parceria com Terra e FAAP, de “exorcizar” Guilherme Boulos (PSOL) com uma carteira de trabalho não foi inovadora na eleição. Marina Helena (Novo) fizera isso em maio, nas redes, embora não frente a frente com o rival. Apesar de disputar o eleitorado de direita com Marçal, Marina reivindicou a autoria do “exorcismo” com indiretas. Sem citar o ex-coach, ela republicou o vídeo de maio com a carteira de trabalho.

Marçal estendeu a carteira de trabalho para Boulos inclusive nos bastidores do debate. O candidato do PSOL tentou desferir um tapa no documento após a provocação. Uma integrante da equipe organizadora precisou intervir, e um segurança ficou de prontidão caso o desentendimento fosse intensificado. Veja o momento no vídeo abaixo.