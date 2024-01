Marta diz a Lula que precisa conversar com Nunes antes de confirmar aliança com Boulos

Em reunião nesta segunda-feira (08) no Palácio do Planalto, a ex-senadora Marta Suplicy disse ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que precisa conversar com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), antes de confirmar publicamente seu retorno ao PT para ser a vice de Guilherme Boulos (PSOL) na capital paulista, de acordo com relatos feitos à Coluna.

Marta, que é secretária de Relações Internacionais da Prefeitura, foi conversar com Lula nesta manhã acompanhada pelo marido, Márcio Toledo. O deputado federal Rui Falcão, articulador da aliança com a ex-prefeita de São Paulo, que esteve com o presidente na última sexta-feira, também participou do encontro.

O presidente Lula reuniu-se com a ex-senadora Marta Suplicy no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 8; Marta é cotada para vice de Boulos Foto: Ricardo Stuckert/PR

Nas palavras de um dirigente petista, está “99% certo” que Marta deixará o secretariado de Ricardo Nunes para ser vice de seu maior adversário nas eleições municipais de 2024. Por uma questão de cortesia, falta apenas a conversa com seu chefe, o prefeito. A ex-senadora retornará ao PT após nove anos para integrar a chapa de Boulos, com o discurso de que não pode estar no mesmo palanque do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro vai apoiar Nunes, que disse à Coluna na semana passada não acreditar que sua secretária retornaria ao PT para se unir a Guilherme Boulos.

Como mostrou a Coluna, Marta tornou-se a figura mais cortejada nas eleições municipais. É disputada por Boulos, Nunes e pela pré-candidata à Prefeitura pelo PSB, Tabata Amaral.

Auxiliares de Lula e Marta vinham negociando um encontro entre os dois desde novembro, e a ideia era que o encontro só ocorresse se houve chance real de a ex-prefeita aceitar o convite.