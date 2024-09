Médico que se elegeu pela Universal apresentou projeto para flexibilizar o aborto, conta livro

Esta e outras histórias sobre a religião na política são contadas em detalhes no livro “A bancada da Bíblia”, do jornalista André Ítalo Rocha. Publicada pela editora Todavia, a obra chegou às livrarias como uma mistura de reportagem e ensaio histórico sobre a trajetória política dos evangélicos — segmento que era proibido de se candidatar nos tempos do Império, quando o catolicismo era a religião oficial do Estado, e hoje é um dos mais influentes atores do poder. Procurada, a Universal não comentou o relato de Rocha.

Pelo projeto de Moreira, a gravidez poderia ser interrompida até a 24ª semana, desde que o feto apresentasse, sob prescrição médica, “graves e irresponsáveis anomalias físicas ou mentais.” O projeto, porém, não teve apoio para prosperar. Em 2024, a bancada evangélica tentou aprovar um projeto que proibia o aborto após as 22 semanas em qualquer circunstância, inclusive em casos de estupro. A interrupção da gravidez ficaria equiparada a estupro. A urgência para tramitação chegou a ser aprovada. Frente à repercussão negativa, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), engavetou a matéria.