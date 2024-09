Ministro de Lula evita subir em palanque do PT no próprio reduto eleitoral; saiba o motivo

O ministro preferia que o partido apoiasse Luiz Roberto (PDT), mas a ala ligada ao senador conseguiu emplacar a candidatura própria. De acordo com a mais recente pesquisa Quaest, Candisse tem apenas 8% das intenções de voto. A candidata bolsonarista Emília Corrêa (PL) lidera com 26%, seguida pela Delegada Danielle (MDB), que tem 19%, e Yandra (União) com 13%. Procurados, Macêdo, Carvalho e Candisse não comentaram.

A aliados, o ministro palaciano, ex-deputado federal, afirmou que pretende focar no interior de Sergipe durante as eleições municipais. Ele deve participar de um comício em Barra dos Coqueiros, onde o PT lançou a candidatura a prefeito de Danilo Sampaio (PT), namorado de Lurian Lula da Silva, filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).