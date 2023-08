Moraes viu conduta ‘ilícita e gravíssima’ ao decretar prisão de Silvinei Vasques

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), viu conduta “ilícita e gravíssima” na atuação do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, preso nesta quarta-feira no âmbito da Operação Constituição Cidadã, que apura uma suposta interferência da corporação nas eleições do ano passado.

O ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques, preso hoje. Foto: EFE/André Borges

A avaliação do ministro consta do despacho que autorizou a prisão de Silvinei.

“A conduta do investigado, narrada pela Polícia Federal, revela-se ilícita e gravíssima pois são apontados elementos indicativos do uso irregular da máquina pública com objetivo de interferir no processo eleitoral, via direcionamento tendencioso de recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores”, escreveu Alexandre de Moraes.