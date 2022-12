Fernando Bezerra (MDB-PE), na política há 40 anos, se despede do Senado na próxima quarta (7), com discurso especial e a presença dos filhos Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina, e Fernando Filho, reeleito deputado federal. Vai se aposentar dos cargos públicos, mas não da política, que está no sangue, diz ele.

