Nardes, do TCU, surpreende e questiona Câmara sobre gastos de Eduardo Bolsonaro em viagem

Para a deputada Luciene, autora do requerimento, a viagem do parlamentar aos Estados Unidos, paga com verbas públicas, é “um verdadeiro absurdo”. “Se for comprovado que ele não recebeu autorização para o reembolso desse gasto, cabe ao TCU condenar o deputado a devolver o dinheiro”, declarou à Coluna do Estadão.

De acordo com o despacho de Augusto Nardes, a terceira-secretaria deve prestar esclarecimentos sobre a autorização do reembolso antes que se decida se uma apuração deve ser instalada ou não. O terceiro-secretário da Casa, deputado Júlio César (PSD-PI), informou à Coluna via assessoria de imprensa que ainda não foi notificado. O órgão é responsável por avalizar os reembolsos a parlamentares. Procurada, a presidência da Câmara não comentou.