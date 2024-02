Novo presidente da Frente Parlamentar da Educação propõe mudança em itinerários do ensino médio

Atualmente, as unidades da federação definem a carga horária mínima para cada área: Ciências da Natureza, Linguagens, Ciências Humanas e Sociais aplicadas, Matemática e Formação Técnica e Profissional.

A ideia não é contemplada no projeto original enviado pelo governo Lula à Câmara, nem no relatório apresentado pelo deputado Mendonça Filho (União-PE). “Mendonça tem ouvido bancadas, já aceitou algumas sugestões no texto, eu acho que ainda há espaço para conversar”, afirmou Rafael Brito, em entrevista à Coluna do Estadão.

O parecer de Mendonça, cuja escolha como relator não agradou à base governista, prevê que os itinerários sejam organizados “conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino”.