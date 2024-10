Número de seguidores influencia mais que verba de campanha em eleição de vereador, diz estudo

Em tempos de redes sociais, o número de seguidores no Instagram explica mais a votação de um vereador em São Paulo do que os gastos de campanha. É o que aponta um estudo do Monitor do Debate Político no Meio Digital, projeto ligado à Universidade de São Paulo. O levantamento cruzou a popularidade digital e as despesas eleitorais dos 100 candidatos a vereador mais votados na capital paulista.

PUBLICIDADE “O impacto financeiro, por si só, se mostrou mais limitado [sobre o resultado eleitoral], enquanto a visibilidade nas redes sociais oferece uma previsão ligeiramente melhor”, diz o estudo, antecipado à Coluna do Estadão e à Rádio Eldorado. Os pesquisadores destacam, porém, que ganhar uma eleição envolve uma série de variáveis políticas e não pode ser reduzido à atuação na internet. “Fatores como o apoio de lideranças políticas e o enraizamento local dos candidatos continuam sendo decisivos para o sucesso nas urnas”, alertam. Em São Paulo, os dois vereadores mais votados foram Lucas Pavanato (PL) e Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe de Isabela Nardoni, que têm 1,3 milhão e 1,5 milhão de seguidores no Instagram, respectivamente. Eles estão entre os cinco candidatos a vereador com maior número de pessoas que os acompanham na plataforma. Veja, abaixo, o gráfico detalhado que relaciona os votos obtidos pelos vereadores com o número de seus seguidores no Instagram:

