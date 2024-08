Ofensiva de Dino sobre poder do Congresso vira armadilha para Lira na sucessão

A suspensão das emendas impositivas por decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino caiu como uma bomba na disputa pelo comando da Câmara. Nos bastidores do Congresso, a avaliação é a de que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem agora uma prova de fogo pela frente.

Publicidade

De qualquer forma, se a suspensão das emendas impositivas foi uma granada lançada na Câmara, o impacto para as eleições no Senado acabou sendo menor. Não sem motivo: o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) é considerado “pule de dez” para voltar à presidência da Casa, no ano que vem.