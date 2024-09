Organizações da sociedade civil cobram compromisso de candidatos para combate à fome

Três organizações da sociedade civil formaram uma coalizão para pressionar candidatos a prefeito a firmarem compromissos com políticas de redução do desperdício de alimentos e garantia da segurança alimentar. Fazem parte da iniciativa o Instituto Pacto Contra a Fome, o Comida do Amanhã e o Instituto Fome Zero.

O grupo publicou três documentos, elaborados por técnicos e especialistas, com propostas para ações públicas que consideram importantes no combate à fome. A iniciativa foi batizada de "Seu voto alimenta". O Pacto Contra a Fome diz já ter apresentado o documento a candidatos no Ceará, Pará e Maranhão, onde atuam, e em São Paulo, onde fica a sede, e que não houve nenhuma negativa. Até o momento, houve seis adesões de candidatos a prefeituras pelo País — Edmilson Rodrigues (PSOL), em Belém; Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União), em Fortaleza; Duarte Júnior (PSB), no Maranhão e Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo. Segundo o grupo, a expectativa é que o número aumente nos próximos dias, já que a campanha começou há pouco tempo. Candidatos que quiserem se comprometer com a causa podem assinar virtualmente os documentos no site pactocontrafome.org. Lá, eles podem aderir integralmente às propostas ou apenas a parte delas.

Conteúdo está no site do instituto Pacto contra a Fome Foto: Reprodução/Pacto Contra a Fome

O Pacto Contra Fome ainda tem uma plataforma que reúne iniciativas de combate à fome em todo o País, promovendo conexões entre organizações e investidores.